Eishockey-Verteidiger Köppchen wechselt zur Düsseldorfer EG

Die Düsseldorfer EG hat Verteidiger Patrick Köppchen verpflichtet. Der 37-Jährige habe einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben, teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. Der 42-malige Nationalspieler wechselt von den Nürnberger Ice Tigers an den Rhein. In ihm verpflichteten die Düsseldorfer für die kommende Saison nach Patrick Buzás bereits den zweiten Spieler vom bayerischen Ligarivalen. Insgesamt kommt der zweimalige DEL-Titelträger auf bislang 978 Spiele, in denen er 39 Tore erzielte.

