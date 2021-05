Torhüter Sebastian Vogl bleibt auch in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Straubing Tigers. Das gaben die Niederbayern am Mittwoch bekannt. Der 34 Jahre alte Leistungsträger geht im Herbst in seine fünfte Spielzeit bei den Tigers. Am Dienstag hatten bereits Cheftrainer Tom Pokel und Kapitän Sandro Schönberger mitgeteilt, in Straubing zu verlängern.

