Eishockey-Stürmer Wruck wechselt von Köln nach Straubing

Stürmer Dylan Wruck wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Kölner Haien zu den Straubing Tigers. Der 25 Jahre alte Kanadier will in Niederbayern „wieder zurück zu alter Stärke finden und dem Team helfen, etwas zu erreichen“, wie er am Mittwoch sagte.

Wruck war 2014 aus der kanadischen Nachwuchsliga WHL nach Deutschland gegangen, hatte sich bei den Iserlohn Roosters in der ersten Saison prompt durchgesetzt und war sogar zum „Rookie of the Year“ in der DEL gewählt worden. Nach drei Jahren bei den Roosters wechselte er dann nach Köln. Dort konnte bei 40 Saisoneinsätzen aber kein Tor erzielen.

