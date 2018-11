Eishockey-Perspektivteam gegen Schweiz

Das Perspektivteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielt am 5. und 6. Februar in Memmingen und Bietigheim gegen die Schweiz. Das teilte der DEB am Donnerstag mit. Das Team mit U25-Spielern, das der DEB im Hinblick auf die nächsten Olympischen Winterspiele „Top Team Peking“ nennt, tritt zunächst in Memmingen und einen Tag später in Bietigheim (jeweils 19.30 Uhr) an. Zuvor kommt die Auswahl bereits vom 14. bis 16. Januar in Dingolfing zusammen. Bis dahin will der DEB auch einen Nachfolger für Marco Sturm als Bundestrainer gefunden haben. Der 40-Jährige ist als Co-Trainer zu den Los Angeles Kings in die NHL gewechselt.

DEB-Mitteilung