Eishockey-Meister München weiter ohne Stürmer Shugg

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss weiter auf Stürmer Justin Shugg verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, wird der 26-Jährige auch in den kommenden fünf Pflichtspielen fehlen. Shugg hatte sich vor knapp zwei Wochen in Bremerhaven (2:6) eine Oberkörperverletzung zugezogen und war seitdem nicht einsatzfähig. Trainer Don Jackson kann den Neuzugang von den Kölner Haien den Angaben zufolge frühestens wieder nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November einsetzen. Den Münchnern fehlen derzeit verletzungsbedingt außerdem Kapitän Michael Wolf, Mads Christensen und Trevor Parkes.

Mitteilung

Tabelle und Spielplan DEL

Spielplan Red Bull München

Kader Red Bull München

Alle News Red Bull München