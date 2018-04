Eishockey: München empfängt Berlin zum ersten Finale

Der EHC Red Bull München empfängt die Eisbären Berlin zum Finalauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Heute (19.30 Uhr/Sport1/Telekomsport) will der Titelverteidiger im Heimspiel den ersten von vier nötigen Siegen einfahren, um sich wieder die Meisterschaft zu sichern. München kann das dritte Team in der Historie der DEL werden, das drei Titel nacheinander gewinnt. Trainer Don Jackson peilt sogar seinen achten Erfolg in Deutschland an. Für ihn persönlich ist die Begegnung eine besondere, war er doch sechs Jahre lang Coach in Berlin und holte in der Zeit fünf Titel. Final-Spiel Nummer zwei steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Berlin.

