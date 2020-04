Eishockey-Geschäftsführer Gröbner verlässt ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt und Geschäftsführer Claus Gröbner trennen sich. Zwischen dem Manager und dem Beirat des Vereins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gebe es unterschiedliche Auffassungen „bezüglich der strategischen Ausrichtung der GmbH“, hieß es in einer Mitteilung der Oberbayern. Weitere Details wurden nicht genannt. Ein Nachfolger solle „zeitnah“ gefunden werden. Gröbner war Anfang 2014 Geschäftsführer des ERC geworden und feierte in seinen ersten beiden Jahren den Titel und die Vize-Meisterschaft in der DEL.

Spielplan und Tabelle DEL

Spiele ERC Ingolstadt

Kader ERC Ingolstadt

Weitere News ERC Ingolstadt