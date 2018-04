Stürmer Jordan George wechselt von den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum ERC Ingolstadt. Die Verpflichtung des 27 Jahre alten Deutsch-Amerikaners gab der Verein aus Oberbayern am Mittwoch bekannt. „Jordan ist einer der schnellsten Skater in der Liga und auch technisch begabt. Er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen“, sagte Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell.

Mitteilung ERC Ingolstadt