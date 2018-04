Eisbären-Kapitän Rankel: „Wir waren einfach nicht gut genug“

Kapitän André Rankel mochte die 1:4-Niederlage der Eisbären Berlin bei den Nürnberg Ice Tigers am Mittwochabend nicht schönreden: „Wir haben nicht unser Eishockey gespielt“, sagte er nach dem vierten Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Telekom Sport. In der Best-of-Seven-Serie steht es jetzt 2:2.

„Nürnberg hat ein gutes Spiel gemacht und sehr diszipliniert gespielt. Aber alles in allem waren wir einfach nicht gut genug.“ Auch Trainer Uwe Krupp wurde deutlich: „Ich war nicht so zufrieden, wie wir uns präsentiert haben“, sagte er. „Wir müssen besser spielen, um Nürnberg zu schlagen.“

Nur kurz hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als ob die Berliner das Spiel zu ihren Gunsten wenden könnten: Kurz nach dem Beginn des Schlussdrittels hatte Louis-Marc Aubry den Ausgleich erzielt, 34 Sekunden später musste der Nürnberger David Steckel auf die Strafbank. Doch die Eisbären nutzten ihre Chance nicht.

„Wir haben die Überzahl nicht schlau gespielt, woraus direkt eine Strafzeit resultierte“, sagte Rankel. „Ich glaube, das hat uns im Endeffekt das Spiel gekostet.“ Tatsächlich bauten die Nürnberger im folgenden Powerplay wieder Druck auf und gingen wenig später erneut in Führung. Damit war die Vorentscheidung zugunsten der Franken gefallen.

Im fünften Spiel, das am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin ausgetragen wird, könnten beide Teams mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Finale machen. Von steigendem Druck will Rankel aber nichts wissen. Er ist sich sicher, dass die Eisbären aus der ernüchternden Niederlage gelernt haben: „Wir werden es am Freitag besser machen“.

