Einzelner Wolf tötete Tiere in Oberbayern im Dezember

Für den Tod mehrerer Wild- und Nutztiere im östlichen bayerischen Alpenraum im Dezember ist ein einzelner Wolf verantwortlich. Das ergaben Gen-Analysen, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) am Freitag in Augsburg mitteilte. Das Tier hat demnach im Dezember im Landkreis Traunstein eine Ziege verletzt sowie weitere Ziegen und ein Wildgehege angegriffen. Zudem hatte es im Landkreis Rosenheim Wildtiere getötet. Am 19. Dezember riss der männliche Wolf im Landkreis Berchtesgaden Schafe.

Die Fälle von mehreren Schafen, die in der Region im Herbst von einem Wolf gerissen worden, gingen jedoch nicht auf das Konto des Tieres. Dieser andere männliche Wolf sei seitdem nicht mehr in der Region nachgewiesen worden, teilte die Behörde weiter mit.

Das Landesamt appellierte erneut an die Nutztierhalter der Region, ihre Tiere wolfssicher unterzubringen. Der Umgang mit Wölfen sorgt seit einiger Zeit in Bayern für heftige Diskussionen unter Landwirten mit Weidehaltung, unter Naturschützern, aber auch in der Politik. Wölfe sind streng geschützt. Unter bestimmten Voraussetzungen ist aber ein Abschuss erlaubt - etwa wenn Gefahr für Nutztiere droht, die nicht anderweitig vor dem Wolf geschützt werden können.

© dpa-infocom, dpa:220107-99-627713/2

Wolfsmonitoring Bayern

Mitteilung LfU