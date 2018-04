Eintrachts Abraham mit Bauchmuskelverletzung ausgewechselt

Fußball-Profi David Abraham von Eintracht Frankfurt ist im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Bayern München wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt worden. „Er konnte nicht mehr hundertprozentig sprinten“, berichtete Trainer Niko Kovac am Samstag nach dem 1:4 in München. Der argentinische Abwehrspieler habe am Bauchmuskelansatz etwas gespürt. Er habe seinen 31 Jahre alten Abwehrchef vorsichtshalber ausgewechselt, um für die Endphase der Saison und das Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen die Bayern nichts zu riskieren, berichtete Kovac.

