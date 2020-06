Eintracht hofft auf Überraschung im Pokal-Halbfinale

Eintracht Frankfurt will im Pokal-Halbfinale gegen den Favoriten Bayern München wie schon beim Finaltriumph vor zwei Jahren eine sportliche Überraschung schaffen. „Wir fahren nach München, um das Unmögliche möglich zu machen. Die Mannschaft ist heiß“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Dienstag. „Wichtig ist, dass man daran glaubt. 2018 waren die Bayern auch Favorit.“ Damals siegten die Hessen im Endspiel in Berlin mit 3:1.

In der Partie an diesem Mittwoch sind die Frankfurter wieder klarer Außenseiter, zumal ihnen in dem gesperrten Filip Kostic ein Schlüsselspieler fehlt. „Wir müssen versuchen, ihn kollektiv zu ersetzen“, sagte Hütter. Man wolle den Rekordmeister auch „taktisch überraschen“, betonte der 50 Jahre alte Österreicher. „Jede Mannschaft ist in gewissen Momenten zu knacken.“

An der Rollenverteilung bestehe aber kein Zweifel. „Die Bayern haben eine tolle Mannschaft, die immer Lösungen parat hat. Sie sind der Favorit“, sagte Hütter. „Wir müssen einen perfekten Tag haben.“

Bayern-Kader

Bayern-Spielplan

Titelgewinne FC Bayern

DFL-Konzept zum Sonderspielbetrieb

Saisonstatistiken FC Bayern

Spielbilanz Bayern - Frankfurt

Siegerliste DFB-Pokal

Rekordsieger DFB-Pokal

Doublegewinner

Torschützenliste im aktuellen Wettbewerb

Aktuelle Sperren im DFB-Pokal

Fakten zum Pokalhalbfinale

Eintracht-Spielplan

Eintracht-Kader