Einsatzkräfte suchen in Mindel nach vermissten Mann

Im schwäbischen Fluss Mindel setzen Einsatzkräfte am Montag ihre Suche nach einem vermissten Mann fort. Der 57-Jährige werde seit Sonntag in Offingen (Landkreis Günzburg) vermisst, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrrad des Mannes war in einer Böschung am Fluss gefunden worden. Mit Booten, einem Hubschrauber und einer Drohne suchten die Retter am Sonntag mehrere Stunden lang den Fluss und das Ufer nach dem Mann erfolglos ab. Im Fokus der Einsatzkräfte stehe auch die Mündung der Mindel in die Donau, hieß es aus der Einsatzzentrale.