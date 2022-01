Einsatz von Nürnbergs Handwerker ungewiss

Ein Einsatz von Linksverteidiger Tim Handwerker beim 1. FC Nürnberg zum Start der Restrückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga ist noch nicht sicher. Der 23-Jährige hatte ein Knie im Training überstreckt und daraufhin aussetzen müssen. Wie Trainer Robert Klauß sagte, arbeitete Handwerker am Donnerstag aber wieder individuell. „Es sieht ganz gut aus“, befand der „Club“-Coach. Erste Alternative für Handwerker im Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn wäre Konstantin Rausch (31).

„Wir wollen als Verein, als Mannschaft weiter eine positive Entwicklung nehmen“, kündigte Klauß vor dem Pflichtspielstart an. Die Nürnberger liegen nach 18 Spieltagen mit 30 Punkten auf Tabellenplatz fünf.

