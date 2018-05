Einsatz von Augsburger Gregoritsch „sehr fraglich“

Der FC Augsburg bangt vor dem letzten Bundesligaspiel dieser Saison um den Einsatz seines besten Torschützen. Fußball-Offensivspieler Michael Gregoritsch konnte am Mittwoch nicht trainieren, da ihn noch immer Adduktorenprobleme plagen. Ein Einsatz von Gregoritsch sei „sehr fraglich“ für das Wochenende, sagte Trainer Manuel Baum vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg. Der 24-Jährige ist mit 13 Toren in dieser Saison treffsicherster Augsburger.

Baum muss auf jeden Fall wegen der fünften Gelben Karte auf Linksverteidiger Philipp Max verzichten. Für ihn könnte zum Beispiel Jonathan Schmid von der rechten auf die linke Seite wechseln. Baum nannte als weitere Alternative, Martin Hinteregger aus der Innenverteidigung zu versetzen.

Der Augsburger Coach ließ zudem offen, wer am Samstag im Tor steht. Stammkeeper Marwin Hitz verlässt den Verein im Sommer wohl zu Borussia Dortmund und hatte beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 sein Abschiedsspiel vor heimischem Publikum bekommen. „Wir haben vier gute Torhüter“, meinte Baum. Neben Hitz sind das noch Andreas Luthe, Fabian Giefer und Ioannis Gelios.

Baum erläuterte nochmal seine Rede nach dem Schalke-Spiel, als er sich mit feuchten Augen beim Umfeld bedankt hatte. „Ich werde niemals in meinem Leben die Situation vor einem Jahr vergessen. Zusammenhalt äußert sich dann vor allen Dingen in schlechten Zeiten“, erinnerte Baum an die Phase, als er beim damals abstiegsbedrohten FCA in der Schusslinie stand. Für den Rückhalt wollte sich der 38-Jährige bedanken. Diese Saison ist der Verein als Elfter sorgenfrei.

