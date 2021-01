Einsätze wegen Hochwassers: Teenager stirbt bei Lawine

Durch Schneeschmelze und Regen sind in vielen Regionen Bayerns am Wochenende die Bäche und Flüsse über die Ufer getreten - große Schäden blieben aber aus. Die Hochwasserwellen verlagern sich nun weiter flussabwärts, die Situation wird sich nicht weiter verschärfen, wie der Hochwassernachrichtendienst des Umwelt-Landesamtes am Sonntag in Augsburg mitteilte. Die Lawinengefahr in den Alpen bleibt hoch.

Bei einem Lawinenabgang in Tirol kam am Samstag ein deutscher Teenager ums Leben. Es handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 16-jährigen gebürtigen Münchner, der in Innsbruck wohnte. Der Junge sei mit zwei 14 und 15 Jahre alten Freunden im freien Gelände im Bereich des Neunerkogels unterwegs gewesen. Als er auf etwa 2150 Metern Höhe gestürzt sei, habe sich plötzlich eine Schneebrettlawine gelöst und ihn verschüttet. Ein Lawinenhund habe den Jugendlichen zwei Stunden später unter einem halben Meter Schnee aufgespürt, er sei aber schon tot gewesen.

In Bayern wurden die Hochwasserwarnstufen eins und zwei erreicht. Bei solchen Überschwemmungen werden meist nur Felder oder Straßen unter Wasser gesetzt. Mitunter stieg das Wasser aber auch auf Stufe drei. Bei Baunach (Landkreis Bamberg) musste die Feuerwehr am Freitag das Wasser eines übergelaufenen Weihers in einen Bach pumpen. In Rödental (Kreis Coburg) gab es einen Einsatz wegen einer überfluteten Straße. Im mittelfränkischen Fürth wurden zwei Straßen wegen Überflutung gesperrt.

In Regensburg wurde am Sonntag die Warnstufen zwei erreicht. Zu Einsätzen kam es laut Polizei zunächst aber nicht. Auch Straßen hätten nicht gesperrt werden müssen. Bei einem Donau-Hochwasser dieser Dimension ist die Altstadt der Welterbestadt üblicherweise durch mobile Schutzwände gut abzuschirmen. In Würzburg bat die Polizei Autofahrer, ihre am Main abgestellten Wagen umzuparken.

Im schwäbischen Obermaiselstein trat am Freitag ein Bach über die Ufer. Das Wasser lief in den Keller eines Wohnhauses. Auch ein angrenzender Pferdestall sei unter Wasser gestanden, berichtete die Feuerwehr. Ursache der Überschwemmung sei jedoch nicht Hochwasser, sondern ein Schneepfropfen an einer Brücke des Lochbachs gewesen, wodurch das Wasser nicht mehr richtig habe abfließen können. In Donauwörth waren laut Polizei auch am Sonntag noch mehrere Straßen und Unterführungen wegen des Hochwassers gesperrt.

Wegen des Tauwetters besteht in den bayerischen Alpen ein erhebliches Lawinenrisiko. Oberhalb von 1800 Metern geht die Hauptgefahr von Triebschnee aus, wie der Lawinenwarndienst mitteilte. Das Gewicht eines einzelnen Skifahrers könne bereits sogenannte Schneebretter auslösen. In einigen Gebieten lag die Lawinenwarnstufe daher am Sonntag weiterhin bei drei von fünf.

Auf steilen Hängen könnten sich Lawinen bis in die mittleren Lagen wegen des starken Regens in den Alpen auch von selbst lösen. Die Allgäuer Bergwacht riet am Samstag im Bayerischen Rundfunk wegen der Lawinengefahr von Skitouren und Schneewanderungen ab. Eine Entspannung der Lage sei wegen weiterer Niederschläge erst ab dem kommenden Mittwoch in Sicht, hieß es weiter.

Der Lawinenwarndienst des österreichischen Bundeslands Tirol meldete am Wochenende insgesamt sieben Lawinen, bei denen Menschen betroffen waren. Dabei kam auch ein Skitourengeher ums Leben. Sonst wurde niemand verletzt. Im Salzburger Pinzgau war am Samstagabend zudem ein 29-Jähriger bei einem Lawinenabgang verschüttet worden. Er starb noch während des Hubschraubertransports ins Krankenhaus.

In den vergangenen Tagen hatte es in Bayern verbreitet geregnet. Zum Beginn der neuen Woche fällt nur leichter Regen, im Umfeld der Mittelgebirge teils Schnee. Im Osten des Landes bleibt es bei minus zwei bis sechs Grad länger trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Dienstag soll es ebenfalls meist trocken bleiben. Erst im Tagesverlauf ziehe bei bis zu zwölf Grad Regen durch, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-241595/4

Wettervorhersage

Wetterwarnungen

Hochwasserwarnungen

Mitteilung des Lawinenwarndienstes

Mitteilung zu dem 16-Jährigen