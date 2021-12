Einreise per Güterzug: Vier Männer am Bahnhof festgenommen

Zwei Männer sind auf einem Güterzug illegal nach Deutschland eingereist. Die Deutsche Bahn verständigte am Samstag die Polizei in München, da sich Personen auf den Gleisen des Rangierbahnhofs Ost aufhielten, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Die Bundespolizei suchte anschließend mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach den Verdächtigen und kontrollierte einen geparkten Wagen in der Nähe. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die zwei Männer aus der Türkei auf einem Güterzug nach Deutschland eingereist waren. Die beiden sprangen demnach am Bahnhof ab, flüchteten über die Gleise und wurden anschließend von zwei mutmaßlichen Schleusern im Auto aufgenommen.

