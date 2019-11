Einkaufstüte fängt auf heimischem Herd Feuer

Beim Brand einer Einkaufstüte auf dem heimischen Herd in Hof ist ein Kleinkind in Gefahr geraten. Die 25-jährige Mutter hatte in Hof die Tüte mit ihren Einkäufen auf den Herd gestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Allerdings waren die Kochflächen eingeschaltet. „Ob die Dame selbst oder ihr einjähriges Kind versehentlich den Herd einschaltete, kann letztlich nicht mehr nachvollzogen werden“, hieß es von den Ermittlern. Die Feuerwehr löschte den Brand am Freitag. Mutter und Kind blieben unverletzt.