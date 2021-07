Eingemauerte Pistole bei Abrissarbeiten gefunden

In Folie eingepackt und eingemauert: Bei Abrissarbeiten in Niederbayern ist eine Pistole gefunden worden. Die Waffe befand sich in der Wand einer Garage in Wegscheid, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Herstellungsjahr 1917 sei auf der Waffe erkennbar gewesen. Die ungeladene Pistole sei allerdings erheblich verrostet und wohl defekt. Wann und von wem die Pistole eingemauert wurde, sei unklar. Die Waffe werde nun fachgemäß entsorgt.

