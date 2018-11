Einfahrende Lok streift Mann: tödlich verletzt

Eine einfahrende Lok hat an einem Bahnhof im schwäbischen Pfronten (Landkreis Ostallgäu) einen Mann tödlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann am Dienstagabend von einer Bank aufgestanden und in Richtung des einfahrenden Triebwagens gelaufen. Dabei sei er unachtsam gewesen und an die rechte Seite der abbremsenden Lok geraten. Er erlitt tödliche Verletzungen. Ob der Mann alkoholisiert war, werde geprüft, hieß es weiter. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock.

Mitteilungen der Polizei