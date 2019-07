Eine Woche nach Ironman: Bleymehl in Roth am Start

Nur sieben Tage nach dem vorzeitigen Aus beim Hitze-Ironman in Frankfurt/Main wagt die deutsche Top-Triathletin Daniela Bleymehl den Start bei der legendären Challenge Roth über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. „Meine ärztlichen Untersuchungen Anfang dieser Woche ergaben, dass der Virus mittlerweile vollständig auskuriert ist“, erklärte Bleymehl in einer Pressemitteilung am Freitag. Die viermalige Langdistanz-Gewinnerin hatte am vergangenen Sonntag nach dem Wechsel vom Radfahren aufs Laufen bei der Ironman-EM aufgeben müssen.

In Roth kommt es nun auch zum erneuten Duell mit der britischen Top-Athletin Lucy Charles. Sie hatte sich vor einem Jahr Bleymehl mit nur neun Sekunden Rückstand geschlagen geben müssen.

Mitteilung