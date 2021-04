Eine Tote und zwei Verletzte bei Kollision zweier Autos

Eine 54 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend noch am Unfallort gestorben, nachdem ein Autofahrer frontal mit seinem Wagen in ihr Fahrzeug gekracht war. Der 27-jährige Mann und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Er sei bei Monheim (Landkreis Donau-Ries) aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto der Frau zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mit. Ihr Fahrzeug kam in einem Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Dort konnte sie nur noch tot aus ihrem Wagen geborgen werden.

