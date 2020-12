Eine Tote und mehrere Verletzte bei Zusammenprall auf der A6

Bei der Kollision zweier Wagen auf der Autobahn 6 in Mittelfranken ist eine Frau gestorben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein SUV sei nahe Schwabach aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und quer zur Straße zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein zweites Auto prallte in den Wagen.

Alle fünf Insassen des SUV wurden verletzt, eine 41-Jährige aus dem Wagen starb noch an der Unfallstelle. Ein 42-Jähriger und eine 35-Jährige schwebten laut Polizei in Lebensgefahr. Der 53-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt.

Die A6 blieb nach dem Unfall am frühen Mittwochmorgen in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Mitteilung der Polizei