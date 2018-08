Eine Schwerverletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus

Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus ist in Oberfranken eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Lieferwagens schwer verletzt worden, vier Businsassen wurden leicht verletzt. Die Frau geriet am frühen Mittwochmorgen mit ihrem Wagen in Ködnitz (Landkreis Kulmbach) in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Nach Polizeiangaben wurde die 38-Jährige durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Rettungsdienst befreite sie und brachte sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang soll von einem Gutachter geklärt werden.