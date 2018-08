Eine neue Rose soll an Alexander von Humboldt erinnern

Rosen gelten Königinnen der Blumen und als Symbol für die Liebe. Immer wieder wurden neue Varianten gezüchtet, jetzt ist weitere hinzugekommen. Und Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat die Patenschaft für diese Rose übernommen, die an den Universalgelehrten Alexander von Humboldt (1769-1859) erinnern soll. Am Donnerstag wurde die Rose in Goldkronach (Landkreis Bayreuth) präsentiert. Initiiert hatte die Aktion das dort ansässige Alexander von Humboldt-Kulturforum, das das Wirken Humboldts als Bergbau-Fachmann von 1792 bis 1797 in Franken aufarbeitet.

Wie der Forumschef Hartmut Koschyk erklärte, trägt die neue „Alexander von Humboldt-Rose“ rote, einfache Blüten, zeigt eine hohe Blattgesundheit und ist ideal geeignet für großflächige Anpflanzungen in Parks oder anderen öffentlichen Grünanlagen. Ihre Pollen seien für Bienen besonders leicht erreichbar. Gezüchtet hat sie die Rosenschule Kordes und Söhne aus dem Landkreis Pinneberg in Schleswig-Holstein.

Klöckner betonte, dass das Leben und Wirken von Alexander von Humboldt nichts von seiner Faszination verloren habe: „Vielleicht ist es dieser Drang, alles erfassen und verstehen zu wollen, alles zusammen zu denken, was uns heute wie die Menschen damals an Alexander von Humboldt fasziniert.“ Im kommenden Jahr wird Humboldts 250. Geburtstag gefeiert. Er war als Naturforscher weit über Europas Grenzen hinaus aktiv, unter anderem auch in Lateinamerika und Asien.

