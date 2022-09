Einbruchsserie in Bäckereien: Fünf Männer festgenommen

Nach Durchsuchungen im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Bäckereifilialen im Landkreis Würzburg hat die Polizei fünf Verdächtige vorläufig festgenommen. Bei insgesamt 14 Einbrüchen seit März dieses Jahres wurden rund 50.000 Euro Bargeld gestohlen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Donnerstag. Die fünf Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren wurden am Mittwoch zunächst festgenommen. Drei der Verdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft.

