Einbruch in Juweliergeschäft: Schaden von rund 100.000 Euro

Diebe haben bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Oberbayern Schmuck im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Die mutmaßlichen Täter hatten in der Nacht zum Dienstag gewaltsam die Tür des Ladens in Fürstenfeldbruck bei München aufgebrochen, wie die Polizei berichtete. Anschließend steckten sie den mit Diamanten besetzten Schmuck ein. Die Diebe lösten den Alarm aus, aber konnten vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Die Polizei geht derzeit von mindestens zwei Tätern aus.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord

© dpa-infocom, dpa:220412-99-890398/3