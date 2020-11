Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck und Kunstgegenstände

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Berg (Landkreis Starnberg) haben der oder die Täter Beute von mehr als 100 000 Euro gemacht. Nach Polizeiangaben vom Montag klauten die Einbrecher unter anderem Schmuck und Kunstgegenstände. Sie waren den Erkenntnissen nach am Donnerstagnachmittag über eine Garage auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses gestiegen und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Die Kripo ermittelt.