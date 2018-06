Einbrecher in Juweliergeschäft noch während der Tat geschnappt

- Die Polizei in Nürnberg hat zwei Einbrecher noch während der Tat in einem Juweliergeschäft geschnappt. Die 35 und 44 Jahre alten Männer sollen am frühen Mittwochmorgen in den Laden in der Innenstadt eingebrochen sein. Wie die Ermittler mitteilten, stieg der 44-Jährige auf ein zuvor gestohlenes Fahrrad, als die Beamten auftauchten. Bei seiner Festnahme erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde. Der 35-Jährige flüchtete zu Fuß, konnte aber nach wenigen Metern überwältigt und festgenommen werden. Goldschmuck mit einem sechsstelligen Wert hatten die Männer bereits zum Abtransport in Taschen verpackt.

