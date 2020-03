Einbrecher fliehen mit Sprung aus erstem Stock

Mit einem Sprung aus dem ersten Stock sind zwei bislang unbekannte Einbrecher in Neu-Ulm geflohen. Die beiden Täter haben am Montagabend ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses aufgebrochen und sind darüber eingestiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie das Haus durchsuchten, überraschte sie demnach die zurückkehrende Hauseigentümerin. Die Einbrecher sprangen aus einem Fenster im ersten Stock und flohen über den Garten des Anwesens. Obwohl sofort eine Fahndung mit Polizeihunden und Hubschrauber eingeleitet worden sei, entkamen die Täter, so die Polizei. Ob sie Wertgegenstände erbeutet haben, war zunächst unklar. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung der Polizei