Einbrecher fahren auf feinen Zwirn ab

Mit edler Männermode haben sich Einbrecher in Unterfranken eingedeckt. Jacken, Mäntel, Hemden und anderen feinen Zwirn im Wert von rund 60 000 Euro haben die Kriminellen aus einem Modegeschäft in Leidersbach (Landkreis Miltenberg) gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Einbrecher flohen in der Nacht auf Montag unerkannt mit zwei Autos.