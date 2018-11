Einbrecher-Bande scharf auf hochwertige Messgeräte

Unbekannte Einbrecher haben in einem Ingenieurbüro in der Oberpfalz mehrere 3D-Messgeräte mit einem Gesamtwert im unteren sechsstelligen Eurobereich gestohlen. Vermutlich sei eine international tätige Bande am Werk gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zur Begründung hieß es, vor allem in der Schweiz und in Österreich, vereinzelt aber auch in Deutschland habe es in der Vergangenheit schon mehrere Fälle gegeben, in denen gezielt und ausschließlich solche Messgeräte für den Gebäude-, Straßen- und Tunnelbau erbeutet wurden. Der erneute Diebstahl am Montagmorgen sei bereits der dritte in diesem Jahr allein in der Oberpfalz. Zur Aufklärung hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.