Einbrecher backt zwei Pizzen und trinkt Cognac

Ein Unbekannter ist in Oberfranken in eine geschlossene Gaststätte eingedrungen, hat zwei Pizzen gebacken, einen Kaffee gemacht und einen Cognac getrunken. Danach suchte der Täter durch ein Fenster das Weite, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Aufgeflogen war das Ganze am Donnerstagabend während einer Theaterprobe in Thierstein (Landkreis Wunsiedel). Anwesende bemerkten Essensgeruch und wurden stutzig, weil die Gaststätte im selben Gebäude zur Zeit Urlaub hat. Die Zeugen sahen sich im Lokal um und riefen die Polizei. Die hat vielleicht schon einen Hinweis auf den Einbrecher: Der habe wohl in Hektik ein Fahrrad stehengelassen.