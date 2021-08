Ein Wochenende voller Staus auf den bayerischen Autobahnen

In Bayern und Baden-Württemberg haben die Sommerferien erst begonnen, in anderen Bundesländern enden sie schon wieder: Auf den bayerischen Autobahnen kam es deshalb am Wochenende zu langen Staus. Am Samstag sei es zu deutlich größeren Verzögerungen gekommen als bis zum Sonntagmittag, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC. Auf der A8 von München Richtung Österreich kamen die Fahrzeuge auf mehr als zehn Kilometern Länge gar nicht oder nur langsam voran; auch in der Gegenrichtung kam es zu langen Staus. Auf der Autobahn 7 zwischen Füssen/Reutte und Ulm gab es ebenfalls Stau. Dichter Verkehr und Staus bremsten die Fahrer und Fahrerinnen auch auf der A9 in beide Richtungen.

© dpa-infocom, dpa:210801-99-651114/3

