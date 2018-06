Ein Verletzter bei Brand von Wohnwagen und Boot

Beim Brand eines Motorbootes und eines Wohnwagens in einer Unterstellhalle ist am Dienstag in Inning am Ammersee (Landkreis Starnberg) der Besitzer der beiden Fahrzeuge verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 34-Jährige an der Brandstelle Rauchgase eingeatmet und musste sich deshalb in ärztliche Behandlung begeben. Beim Eintreffen der Feuerwehren standen Boot und Wohnwagen voll in Flammen, der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Für Restaurierungsarbeiten war ein Stromkabel ins Boot gelegt worden, um dort verschiedene Arbeitsgeräte und Maschinen nutzen zu können. Die Brandermittler gehen deshalb von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus.