Ein Toter: Zwei Arbeiter in Silo verschüttet

Bei Arbeiten in einem Silo in Regensburg sind zwei Männer unter Tonnen von Sand verschüttet worden. Eines der beiden Opfer starb wenig später in einem Krankenhaus. Die 56 und 23 Jahre Männer seien bei dem Unglück am Mittwoch auf dem Gelände eines Betonbau-Betriebes komplett unter dem Sand begraben gewesen, teilte die Polizei mit. Retter hätten sie befreit. Während der Fahrt in eine Klinik seien sie im Rettungswagen reanimiert worden. Der 56-Jährige starb, der Zustand des 23-Jährigen war am Nachmittag kritisch. Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Dazu ermittelt die Kriminalpolizei. Insgesamt waren rund 80 Helfer von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Höhenrettung im Einsatz.