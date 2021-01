Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Zusammenstoß auf B12

Ein Mann ist auf der Bundesstraße 12 bei Hutthurm (Landkreis Passau) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Sein Auto sei aus noch unklarer Ursache auf die andere Fahrbahn gekommen und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Fahrer des zweiten Wagens wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall am Mittwochnachmittag blieb die B12 zunächst gesperrt.