Ein Toter und drei Verletzte beim Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge ist ein Mensch gestorben. Drei weitere wurden am Samstag nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Der genaue Unfallhergang auf der Bundesstraße 303 bei Bad Alexandersbad war zunächst unklar. Der Tote hatte den Angaben nach eines der Fahrzeuge gesteuert und zwei weitere Menschen im Auto. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Ermittlungen. Auch ein Gutachter sei vor Ort.