Bei einem Auffahrunfall auf der Münchner Autobahnumfahrung (A99) ist der Fahrer eines Kleinlasters am Donnerstag ums Leben gekommen. Er war zwischen Hohenbrunn und Haar (Landkreis München) mit seinem Wagen mit hohem Tempo gegen das Heck eines Lastwagens geprallt. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Die A99 war in Fahrtrichtung Nürnberg für langere Zeit komplett gesperrt. Die Unfallursache blieb zunächst ungeklärt.