Ein Schwerverletzter nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen nahe Bad Abbach (Landkreis Kelheim) schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitag auf der Bundesstraße in Richtung Saal aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen Leitplanken geprallt. Wie die Polizei mitteilte, schleuderte das Fahrzeug dann auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Die Feuerwehr befreite den 28-Jährigen aus dem zerstörten Wagen. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.

