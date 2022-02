Ein Schwerverletzter bei Explosion in Einfamilienhaus

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus ist ein 39 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der Mann Feuerwerkskörper geöffnet und das Schwarzpulver entfernt. Er erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik geflogen. An dem Gebäude in Mühlhausen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) entstand bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag ein geringer Sachschaden.

