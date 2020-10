Ein Kilogramm Cannabis im Auto: 22-Jähriger in U-Haft

Mehr als ein Kilogramm Cannabis hat die Polizei in Unterfranken im Auto eines 22-Jährigen gefunden. Bei einer Verkehrskontrolle in Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) habe der Mann gewirkt, als stehe er unter Drogeneinfluss, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Deshalb nahmen die Beamten am Donnerstag sein Auto genauer unter die Lupe und entdeckten das Rauschgift. Gegen den Fahrer wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft