Ein Kilo Heroin dabei: Ermittler schnappen Drogenhändler

Ein Kilo Heroin in Ziegelform und etwa 80 Gramm Kokain haben Drogenfahnder in einem Auto in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Durchsuchung am Freitag eine länger geplante Aktion einer Ermittlungsgruppe. Die Beamten hatten demnach den Halter des Fahrzeugs - einen 46 Jahre alten Mann - schon seit Monaten wegen des Verdachts auf Drogenhandel im Visier. Laut aktuellem Ermittlungsstand sind auch eine 36-jährige Frau sowie ein 30 Jahre alter Mann in die illegalen Geschäfte verwickelt. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen.

