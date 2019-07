Ein Jahr Asyl-Landesamt: Söder und Herrmann ziehen Bilanz

Ein Jahr nach dem Start des bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführungen wollen Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) heute eine Bilanz ziehen. Ein Hauptziel der eigens geschaffenen Behörde im oberbayerischen Manching bei Ingolstadt ist es, Abschiebungen und freiwillige Ausreisen zu beschleunigen. Das Amt klärt dazu auch Identitäten und beschafft zentral Passersatzpapiere und Heimreisedokumente.

Nicht zuletzt will der Freistaat mit dem eigenen Asylamt auch das Vorgehen gegen ausländische Gefährder und Straftäter verbessern. Es kümmert sich auch darum, was mit abgelehnten Asylbewerbern passiert, die nicht sofort ausreisen können oder müssen. Für die Asylverfahren selbst ist aber weiter das Bamf (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in Nürnberg zuständig.

Das Bayern-Bamf ist im Manchinger Ankerzentrum in der Max-Immelmann-Kaserne angesiedelt. Es war zeitgleich mit den umstrittenen Ankerzentren am 1. August vergangenen Jahres an den Start gegangen. Der Bayerische Flüchtlingsrat hatte die Schaffung des neuen Amtes ebenso kritisiert wie die Ankerzentren, die zu einer Beschleunigung der Asylverfahren beitragen sollen.

Pressemitteilung zur Gründung

Mitteilung zum Beschluss des Gesetzes zur Gründung des Landesamtes