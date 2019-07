Ein Jahr Asyl-Landesamt - Söder: „Humanität und Ordnung“

Das vor einem Jahr gegründete bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen hat sich aus Sicht von Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) bestens bewährt. Das Amt stehe für eine „Balance von Humanität und Ordnung“, sagte Söder am Montag im oberbayerischen Manching (Landkreis Pfaffenhofen). „Wir setzen die Ausreisepflicht konsequent durch, vor allem bei Straftätern. Wer bei uns bleiben kann, bekommt bestmögliche Integrationschancen.“ Hierbei sei das Asyl-Landesamt ein „Sprungbrett für einen guten Start“.

Das Amt habe „eine Menge“ zur Beruhigung und Stabilisierung der Situation beigetragen, sagte Söder. Entscheidend sei auch, dass in Bayern alle Maßnahmen - darunter die Arbeit der eigens eingerichteten Grenzpolizei und der Ankerzentren für Migranten - ineinander griffen. Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisierte das Amt am Montag erneut: Es bringe System in die Entrechtung und Abschiebung von Flüchtlingen.

In der ersten Jahreshälfte gab es laut Herrmann mit Hilfe des Landesamtes rund 1730 Abschiebungen. Im gesamten Jahr 2018 waren es gut 3260. Besondere Priorität liege auf Straftätern und Gefährdern. Mehr als 40 Prozent der Abgeschobenen seien vorher straffällig geworden.

Vordringliches Ziel seien aber freiwillige Ausreisen, sagte Herrmann. Niemand sei erpicht auf Abschiebungen, die oft Ärger bedeuteten. Im ersten Halbjahr reisten knapp 5600 Menschen freiwillig aus, im Jahr 2018 waren es 11 740. Das Amt klärte seit seiner Gründung in gut 2250 Fällen Identitäten und beschaffte in 1400 Fällen Passersatz.

