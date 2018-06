Ein öffentlicher Kühlschrank

Tonnenweise werden täglich Lebensmittel weggeworfen, die eigentlich noch problemlos genießbar wären. Das ist der Obergünzburgerin Melanie Spallek ein Dorn im Auge. Sie ist Botschafterin der Region Allgäu für die Organisation foodsharing.de. Diese nimmt am Samstag in Kempten einen „FairTeiler“, einen öffentlichen Kühlschrank, in Betrieb. Dort kann sich jeder, der bei Foodsharing (wörtlich: „Essen teilen“) registriert ist, Lebensmittel abholen – ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen.

Der Hunger sei in vielen Teilen der Welt präsent. „Aber wenn im Laufe eines Jahres keine noch genießbaren Lebensmittel in Europa weggeworfen würden, könnte man davon rein rechnerisch zweimal die komplette Weltbevölkerung ernähren“, erklärt Spallek.

Die Anlässe für das Fortwerfen seien oft nichtig: Wenn etwa in einem Großhandel in einer Schale eine Erdbeere nicht mehr gut sei, lande die ganze Palette im Müll. „Eine neue Palette ist billiger, als Personal zu beschäftigen, das die anderen Schälchen untersucht. Außerdem gibt es ja Ware im Überfluss.“ Ein anderes Beispiel: Die Hälfte der Kartoffeln bleibe auf den Feldern liegen, weil sie zu klein seien. „Das will der Kunde nicht.“

Ähnlich sei es mit Äpfeln, die eine kleine Delle haben. „Der Kunde bezahlt – und will darum ein perfektes Produkt.“ So entstehe eine Wegwerfkultur, die Foodsharing ablehnt. Die Organisation geht darum neue Wege. „Wir haben momentan im Allgäu vier Kooperationspartner, die uns Lebensmittel unentgeltlich zur Verfügung stellen: einen Biosupermarkt, eine Steinofenbäckerei, einen türkischen Markt und den Kemptener Wochenmarkt.“ Die Ware wird von Foodsharing ins Haus International gebracht.

Das täglich deshalb völlig unterschiedliche Angebot wird im Internet gemeldet. Registrierte Mitglieder können sich online melden und die Produkte kostenlos abholen. „Wir haben nichts mit einer ,Tafel‘ gemeinsam, wo nur Bedürftige etwas bekommen. Bei uns kann jeder etwas abholen – oder verschenken.“

Angeboten werden vor allem Obst und Gemüse, Brot, Teigwaren oder Milchprodukte. Fleisch und Fisch sind ausgenommen – aus Gründen der Lebensmittelsicherheit.

Eine mögliche Konkurrenzsituation sieht der Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Kempten-Oberallgäu, Alexander Schwägerl. Das BRK betreibt zusammen mit der Caritas die Kemptener Tafel, die Nahrungsmittel für Bedürftige zur Verfügung stellt. Er würde sich freuen, wenn man mit Foodsharing ins Gespräch kommen könnte, um trotz unterschiedlicher Zielrichtungen vielleicht gemeinsam etwas für Bedürftige tun zu können.

Am Samstag wird der erste Allgäuer „FairTeiler“ ab 10 Uhr im Haus International in Kempten in Betrieb genommen. Außerdem findet am Samstag, 15. Februar, von 15 bis 18 Uhr ein weiteres Treffen statt, ebenfalls im Haus International.

Die Organisation Foodsharing.de existiert seit 2012 und wurde gegründet von Valentin Thurn, der auch den Film „Taste the waste“ gedreht hat. Darin geht es um die Vernichtung von Lebensmitteln in der Welt.

Foodsharing.de ist eine Internet-Plattform, die Privatpersonen, Händlern und Produzenten die Möglichkeit gibt, überschüssige Lebensmittel kostenlos anzubieten oder abzuholen. Mitmachen kann jeder Interessierte, egal, ob er Lebensmittel anbieten oder abholen will. Voraussetzung ist nur, dass er sich registriert unter www.foodsharing.de

Foodsharing Allgäu sucht weitere Unternehmen, die Lebensmittel zur Verfügung stellen – oder aber Aktivisten, die als so genannte Lebensmittelretter bei Food-sharing mitmachen wollen. Informationen gibt es bei Melanie Spallek unter 0176/61382572.