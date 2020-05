Ehemaliger Münchner Ballettdirektor ist tot

Der ehemalige Ballettdirektor des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Ivan Sertic, ist tot. Er sei am Samstag mit 93 Jahren gestorben, teilte das Theater am Montag mit. Sertic war 1973 ans Haus gekommen und leitete die Tanzsparte bis 1985. In dieser Zeit habe er das Ballett als eigenständige Kompagnie mit regelmäßigen Tanz-Produktionen im Spielplan verankert.

Sertic wurde 1927 in Zagreb, der Hauptstadt des heutigen Kroatien, geboren. Nach seiner Ausbildung war er laut Gärtnerplatztheater Solist am Nationaltheater Zagreb. Er war auch Ballettmeister in Heidelberg und Lübeck und Ballettchef in Wuppertal.

