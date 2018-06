Ehefrau soll ihren Mann mit Tabletten getötet haben

Wegen versuchten Mordes an ihrem 57-jährigen Ehemann steht eine Immenstädterin seit Montag vor dem Kemptener Landgericht. Die Oberallgäuerin soll ihrem kranken Mann vor drei Jahren wiederholt große Mengen Schlaftabletten verabreicht haben. Der Mann erlitt einen Herzstillstand, wurde aber reanimiert. In seinem Blut wurde eine hohe Dosis Schlafmittel gefunden. Zwei Wochen später starb der 57-Jährige. In den Monaten zuvor hatte der Mann bereist geklagt, verwirrt zu sein, sich ständig schläfrig zu fühlen und das Gefühl für Zeit zu verlieren.

Gleich zum Auftakt verneinte die Angeklagte, ihrem Mann Schlaftabletten untergeschoben zu haben. Die Krankenakte des Verstorbenen ist lang: Bluthochdruck, starker Diabetes, Nikotinmissbrauch, massivstes Übergewicht und nachts Atemaussetzer. Zusätzlich litt der Verstorbene an einer Nierenschwäche, weshalb er regelmäßig zur Dialyse musste. Dem Hausarzt war aufgefallen, dass sein Patient bereits ein Jahr vor seinem Tod zu viele Schlaftabletten nahm. In seinen letzten vier Monaten hatte die Ehefrau laut Anklage über 320 Schlaftabletten gekauft. Sie selbst habe in diesem Zeitraum „nicht mehr als drei oder vier Tabletten genommen“. Die Rezepte wurden offenbar auf die Angeklagte, ihren Mann und auf Dritte ausgeschrieben. Wobei einige Rezepte nach Angabe der Frau gar nicht eingelöst werden konnten. Eine der Begründungen: Der Hund habe ein Rezept gefressen. Die Dialyse-Ärztinnen, die viel Zeit mit dem Mann verbracht hatten, sahen sich vor ein Rätsel gestellt. „Ich dachte, heute sei erst Montag“, habe er einmal gesagt. Die Staatsanwaltschaft schlussfolgerte: Die Angeklagte schob ihrem Mann so viele Schlaftabletten unter, dass dieser den Tag über durchschlief. Um den Verwirrtheitszuständen auf den Grund zu kommen, wurden nach und nach die Medikamente abgesetzt.

Der Patient habe wiederholt vor den Ärztinnen verneint, bewusst Schlaftabletten zu nehmen. Dennoch habe er gegenüber ihnen geklagt: „Sie sagen, dass ich weniger Tabletten bekomme. Aber jeden Tag werden es mehr.“ Nach dieser Darstellung wurde die sonst ruhig wirkende Angeklagte genervter, stellte selbst Fragen an eine Ärztin und ließ diese kaum zu Wort kommen: „Stimmt es, dass ich mehrmals angerufen habe?“, fragte sie. „Ja“, antwortete die Ärztin. „Stimmt es, dass ich öfters bei der Dialyse dabei war? Stimmt es, dass ich mit meinem Ehemann und Ihnen das Gespräch gesucht habe?“ Daran konnte sich die Ärztin nicht mehr erinnern. Der Prozess wird fortgesetzt.