Der EHC Red Bull München befördert Jungstürmer Elias Lindner. Der 19-Jährige aus der eigenen Nachwuchsakademie erhält eine Profispieler-Lizenz und steht ab sofort im Kader der Bayern. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Lindner spielte bislang bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League. In dieser paneuropäischen Herren-Liga erzielte er in 17 Spielen ein Tor und gab neun Vorlagen.

