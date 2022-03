Champions League: EHC Red Bull München erneut qualifiziert

Der EHC Red Bull München hat sich zum siebten Mal in Folge für die Eishockey-Champions-League qualifiziert. Durch den 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen am Mittwoch gegen die Nürnberg Ice Tigers ist den Münchnern die Teilnahme am Königsklassen-Wettbewerb in der kommenden Saison nicht mehr zu nehmen. In dieser Saison war für die Mannschaft von Trainer Don Jackson erst im Halbfinale Schluss. Gleichzeitig sicherte sich der dreimalige deutsche Meister durch den Sieg das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga am 10. April.

Statistiken zur CHL-Saison

Münchner Kader

News EHC

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220331-99-743363/3